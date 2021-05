Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Brand in einem leeren Schweinestall

Am Sonntag, 09. Mai 2021, kam es gegen 14.04 Uhr in der Straße Hoheheide zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Steckdose in einem leeren Schweinestall in Brand. Der Eigentümer konnte den Brand mit eigenen Mitteln löschen. Die Feuerwehren Schwichteler und Cappeln rückten mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften zusätzlich aus. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Nach den ersten Ermittlungen kann ein technischer Defekt als Brandursache nicht ausgeschlossen werden.

Sevelten - Brand von Papiermülltonnen

Am Sonntag, 09. Mai 2021, kam es gegen 24.00 Uhr in der Straße Westesch zum Brand von drei Papiermülltonnen. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte ein bislang unbekannter Täter diese vorsätzlich in Brand. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Die Feuerwehr Cappeln rückte mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus, um das Feuer zu löschen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-958600) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 09. Mai 2021, wurde gegen 21.25 Uhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg auf der Eschstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Drantum - Alkoholisiert verunfallt

Am Sonntag, 09. Mai 2021, kam es gegen 20.44 Uhr auf der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger moldauischer Pkw-Fahrer kam von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin aus Drantum musste auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 29-Jährige kam letztlich auf einem Erdwall zum Stehen. Es wurden keine Personen verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf 8250 Euro geschätzt.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 07. Mai 2021, kam es zwischen 08.00 und 12.00 Uhr an der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte im Vorbeifahren einen VW Golf, der in einer Parklücke stand. Der Sachschaden am Außenspiegel wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Das Fahrzeug des Verursachers könnte rot/braun gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-939420) entgegen.

