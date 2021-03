Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Im Graben gelandet

Gleich zwei betrunkene Fahrer mussten in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus dem Verkehr gezogen werden.

Ulm (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz nach Mitternacht einen Verkehrsunfall in Regglisweiler. Der Fahrer hatte eine Laterne umgefahren und seinen Renault anschließend im Straßengraben festgefahren. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf. An der Unfallstelle konnte ein 35jähriger Mann angetroffen werden. Der hatte nach Angaben der Zeugen versucht, den verunfallten Renault aus dem Straßengraben herauszufahren. Bei seiner Befragung stellte sich heraus, dass er gar nicht der Unfallfahrer war. Während der Feststellung seiner Personalien bemerkten die ermittelnden Polizeibeamten deutlichen Atemalkoholgeruch. Der bestätigte sich bei einem Alkotest und ergab einen Wert von fast zwei Promille. Ein Führerschein konnte bei dem Mann nicht beschlagnahmt werden. Er hatte gar keinen. Die Staatsanwaltschaft Ulm ordnete bei dem nicht in Deutschland wohnenden Mann eine Sicherheitsleistung an. Der Unfallfahrer des Renault war auch schnell ermittelt. Es handelte sich dabei um einen Bekannten des 35jährigen. Der 53jährige hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt und konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da bei ihm der Verdacht einer Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinwirkung vorlag ordnete die Staatsanwaltschaft Ulm auch bei ihm eine Blutentnahme an. Sein ausländischer Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen beide Beteiligten wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr, Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. An dem Renault und der Straßenlaterne entstand ein Sachschaden von jeweils mindestens 5000 Euro. Die Bergung des im Straßengraben stehenden Renault übernahm ein Abschleppunternehmen +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 0436697)

