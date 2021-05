Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Sedelsberg - Brand eines Wohnhauses

Am Sonntag, 09. Mai 2021, kam es gegen 22.26 Uhr an der Hauptstraße zu einem Feuer. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Dachstuhl eines unbewohnten Wohnhauses, das renoviert wurde, in Brand. Die Feuerwehren Ramsloh und Scharrel rückten mit 12 Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften aus und löschten das Haus. Der Sachschaden wird auf 150000 Euro geschätzt. Es wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

