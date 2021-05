Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Beschädigung eines Baumes im Friesoyther Stadtpark

Im Zeitfenster zwischen Donnerstag, dem 30. April 2021, 12.00 Uhr, und Montag, dem 03. Mai 2021, 12.00 Uhr, schälten bislang unbekannte Täter an einem Baum im Friesoyther Stadtpark großflächig die Rinde ab. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (0 44 91) 9 31 60 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall mit leichtverletzen Personen

Am Montag, den 10. Mai 2021, kam es um 07.00 Uhr auf der Thüler Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Frau aus Bösel befuhr mit ihrem PKW die Thüler Straße in Fahrtrichtung Bösel. Ein 64-jähriger Mann aus Bösel befuhr zur gleichen Zeit die Thüler Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Er bog - aus Bösel kommend - nach links in die Glaßdorfer Straße ein. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte Böselerin. Beide Beteiligte wurden durch den Unfall leicht verletzt und vorsorglich zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Beide unfallbeteiligte PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell