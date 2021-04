Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Fußgängerin leicht verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am 27.04.2021, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Radfahrer die Straße Alter Markt in Richtung Schulstraße. In Höhe eines Eiscafés übersah er eine 41-jährige Fußgängerin und stieß mit ihr zusammen. Beide kamen zu Fall, wobei sich die Fußgängerin leicht verletzte. Nach dem Unfall kam es zwischen Passanten und dem Radfahrer zu einer Auseinandersetzung. Warum es zu dieser Auseinandersetzung kam, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise hierzu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162-377-0 entgegen. /ts (333)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell