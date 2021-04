Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210426- Nettetal - Hinsbeck: Versuchter Wohnungseinbruch

Nettetal - Hinsbeck (ots)

Am 26.04.2021, gegen 23:15 Uhr, vernahm eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses auf der Verbindungsstraße ein verdächtiges Geräusch vom Hauseingangsbereich wahr. Die daraufhin informierte Polizei konnte an der Hauseingangstüre Hebelspuren feststellen. Dem oder den unbekannten Täter(n) gelang es nicht, in das Hausinnere zu gelangen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter der Rufnummer 02162/377-0./ts (330)

