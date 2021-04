Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Frischling erschossen- Kripo bittet um Hinweise

Niederkrüchten-Elmpt: (ots)

Unbekannte haben im Elmpter Wald zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 09:00 Uhr einen wenige Tage alten Frischling erschossen. Der Kadaver wurde am Sonntag auf einem Waldweg aufgefunden. Das Tier hatte einen Einschuss hinter dem Kopf. Der Auffindeort befindet sich zwischen der Alten Zollstraße in Elmpt und dem dortigen Waldparkplatz. Man gelangt aus Fahrtrichtung MC Donalds über die Alte Zollstraße in den Wald. Nach etwa 500 Metern befindet sich eine Schranke. Kurz vor der Schranke gelangt man links in einen Waldweg, der in Richtung Waldparkplatz führt. Nach weiteren, etwa 200 Metern geht rechts ein weiterer Waldweg ab. Hier lag das tote Wildschwein. Das KK West ermittelt wegen Verdachts der Jagdwilderei und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0.

Das Schwarzwild hat derzeit Schonzeit. Während der Schonzeit liegt ein besonders schwerer Fall der Jagdwilderei nach dem § 292 Strafgesetzbuch vor. Das bedeutet, dass der Gesetzgeber dafür eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren androht./ah (329)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell