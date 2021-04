Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch und Einbruchsversuche

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Bei einem Einbruch bemerkte die Geschädigte einen unbekannten Mann im Keller.

Der unbekannte Mann hatte gegen 14:29 Uhr die Hauseingangstüre eines Mehrfamilienhauses an der Verbindungsstraße aufgehebelt und war durch eine Hausbewohnerin im Keller überrascht worden. Die Frau beschrieb den Mann als groß (190 cm) und schlank mit blonden, kurz geschorenen Haaren. Er hatte eine große Nase mit einem Muttermahl und trug eine schwarze Jacke und hellblaue Jeans. Der Mann flüchtete, hatte aber offensichtlich mehrere Getränkeflaschen in einer Plastiktüte mitgenommen. In unmittelbarer Nähe meldeten Nachbarn wenig später, dass auf der Landstraße direkt an zwei Häusern ebenfalls versucht worden war, die Hauseingangstüren aufzuhebeln./mikö (331)

