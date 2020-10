Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht ***Zeugen-Aufruf***

Hundsangen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 15.10.2020, 21:00 Uhr, bis Samstag, 17.10.2020, 17:30 Uhr, kam es im Bereich der Mittelstraße 5 in Hundsangen zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug eine dort rechtsseitig neben der Fahrbahn befindliche Steinmauer. Obwohl an dieser ein Sachschaden entstand, entfernte sich der Unfallverursacher ohne Weiteres vom Unfallort. Die Polizei in Montabaur bittet in diesem Zusammenhang unter der Rufnummer 02602 / 9226 - 0 um Zeugenhinweise.

