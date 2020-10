Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - Unfallflucht auf REWE-Parkplatz

Zeugen gesucht

Montabaur (ots)

Am Freitag, 16.10.20, zwischen 13:00 u. 14:00 Uhr, kam es an der Zufahrt auf den Parkplatz des REWE-Marktes in der Hospitalstraße (Innenstadt)zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht durch das verursachende Fahrzeug. Die Zufahrt wird mittels einer Schrankenanlage geregelt. Vor der eigentlichen Schranke steht neben der Zufahrt ein Kasten für die elektronische Steuerung der Anlage. Vermutlich beim Rangieren innerhalb der Zufahrt stieß ein Pkw gegen diesen Kasten und beschädigte ihn erheblich. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerkannt von der Unfallstelle. Der Parkplatz war zu diesem Zeitpunkt gut belegt. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Montabaur 02602-92260.

