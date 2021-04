Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Internationaler Haftbefehl vollstreckt

Saarbrücken (ots)

Heute, am 28. April 2021 konnten Beamte der Bundespolizei in Saarbrücken einen internationalen Haftbefehl vollstrecken. Aufgefallen war den Beamten ein 30- jähriger Rumäne am Hauptbahnhof in Saarbrücken. Beim Datenabgleich im Fahndungssystem stellte sich heraus, dass der junge Mann mit einem internationalen Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis aus seinem Heimatland gesucht wird. In der Justizvollzugsanstalt in Saarbrücken wartet er nun auf seine Auslieferung nach Rumänien wo er seine Haftstrafe von 2,5 Jahren absitzen muss.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell