Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei verhaftet gesuchten Straftäter

Dillingen (ots)

Am gestrigen Dienstagmittag stellten Beamte der Bundespolizei im Bahnhof in Dillingen einen 29-jährigen Deutschen fest. Bei dessen Überprüfung stellte sich heraus, dass dieser von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken mit einem Unterbringungshaftbefehl gesucht wurde. Zur Last werden dem jungen Mann gefährliche Körperverletzung, Leistungserschleichung in mehreren Fällen und versuchter Diebstahl gelegt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell