Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei verhaftet gesuchten Straftäter

Saarlouis (ots)

Für einen 47-jährigen Deutschen war eine Kontrolle der Bun-despolizei kein Aprilscherz. Die Beamten kontrollierten diesen am 1. April 2021 in den frühen Abendstunden am Bahnhof in Saarlouis. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Betrugs und von der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wurde. Da er in beiden Fällen die haftbefreienden Beträge von ca. 1000 EUR und 500EUR nicht bezahlen konnte, wurde er für die nächsten 67 Tage in die Justizvollzugsanstalt Ottweiler gebracht.

