Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei sucht nach Zeugen Beschädigung von Zügen am Bahnhof Wemmetsweiler.

Wemmetsweiler (ots)

Am Sonntagabend wurde die Bundespolizeiinspektion Saarbrücken darüber informiert, dass sich an den abgestellten Zügen am Bahnhof in Wemmetsweiler mehrere Jugendliche aufhalten sollen.

Als die Beamten den Bahnhof erreichten, konnten sie die Jugendlichen nicht mehr antreffen. Sie stellten allerdings an insgesamt sechs der dort befindlichen Züge deutliche Beschädigungsspuren fest. So wurden unter anderem in den Zügen die Feuerlöscher entfernt und entleert. Außerdem wurde versucht, die Seitenscheiben der Züge einzuwerfen. Die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens ist zurzeit noch nicht bekannt.

Sollten Sie vergangenen Sonntag in der Zeit von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr am Bahnhof in Wemmetsweiler etwas Verdächtiges beobachtet haben, kontaktieren Sie bitte den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken unter der 06826/522-0.

