Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210106 - 0018 Frankfurt-Eschersheim/Bonames: Mehrere Schussabgaben gemeldet

FrankfurtFrankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend stellte die Polizei im Stadtteil Bonames eine Schreckschusswaffe bei einem 32-Jährigen sicher, der im Verdacht steht, mit dieser mehrere Schüsse im Frankfurter Stadtgebiet abgegeben zu haben. Gegen 20:15 Uhr meldeten Zeugen über den Polizeinotruf Schussgeräusche an der U-Bahn-Haltestelle Fritz-Tarnow-Straße, an der sich zu diesem Zeitpunkt eine größere Personengruppe aufgehalten habe, welche im weiteren Verlauf in eine U-Bahn einstiegen war. Nach wiederholten Meldungen von Zeugen und weiteren wahrgenommenen Schüssen konnte die beschriebene Gruppe von den alarmierten Polizeikräften an der U-Bahn-Haltestelle Bonames Mitte angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle der fünf Männer fanden die Beamten bei einem 32-Jährigen eine Schreckschusspistole, über 80 Knallkartuschen und rund 5 Gramm Marihuana auf, was sie sicherstellten. Gegen den 32-Jährigen, der außerdem zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war, wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Ein 44-Jähriger, bei dem ebenfalls Knallkartuschen aufgefunden werden konnten, muss sich zudem wegen Zuwiderhandlung gegen ein angeordnetes Besitz- und Erwerbsverbot von Waffen bzw. Munition verantworten. Beide Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell