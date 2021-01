Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210105 - 0017 Frankfurt- Nordend/Eschersheim: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

FrankfurtFrankfurt (ots)

(dr) Beamte des 12. Polizeireviers haben in der vergangenen Nacht von Montag auf Dienstag bei Verkehrskontrollen zwei Personen aus dem Straßenverkehr "gezogen".

Bei einer auf der Eckenheimer Landstraße in Höhe des Hauptfriedhofs eingerichteten Kontrollstelle erwischten die Beamten einen 44-jährigen Mini-Fahrer, der mit einem festgestellten Atemalkoholwert von über 1,5 Promille deutlich alkoholisiert unterwegs war. Das Auto musste er stehen lassen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Es folgte eine Blutentnahme.

Im weiteren Verlauf der Nacht nahmen die Beamten Am Weißen Stein einen 33 Jahre alten Mann fest, der wohl schon vor der Kontrolle ahnte, was ihm blühen sollte. Als Beifahrer eines vor der Kontrollstelle wartenden Pkw war dieser aus dem Auto ausgestiegen und zu Fuß in Richtung Innenstadt geflüchtet. Eine Streife nahm umgehend die Verfolgung auf und konnte den Flüchtigen nach wenigen Metern "dingfest" machen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass eine Ausreiseaufforderung für den 33-Jährigen vorliegt. Aufgrund des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz erfolgte die Einlieferung in das Polizeipräsidium.

