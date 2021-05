Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) OT Bevern - versuchter Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Im Zeitfenster zwischen dem 24. April 2021, 18.00 Uhr, und dem 27. April 2021, 18.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf ein frei zugängliches, mit einem Doppelhaus bebauten Grundstück in der Mühlenstraße. Sie versuchten, durch mehrfaches Hebeln mittels eines kleinen, flächigen Gegenstandes an beiden Hauseingangstüren die Türen zu öffnen. Es blieb beim Versuch. An beiden Türrahmen und Türblättern entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Essen unter der Telefonnummer (0 54 34) 92 47 00 entgegen.

Essen (Oldenburg)OT Osteressen - Brand eines Ackerschleppers mit angehängtem Güllefass

Am Montag, den 10. Mai 2021, kam es gegen 15.05 Uhr in der Osteressener Straße zu einem Brand eines Ackerschleppers. Der Traktor geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defektes während der Fahrt in Brand. Der 81-jährige Treckerfahrer konnte sich selbstständig vom Traktor retten. Er kam nicht zu Schaden. Die Freiwillige Feuerwehr Essen (Oldenburg) war mit drei Fahrzeugen und zwanzig Einsatzkräften im Einsatz. Am Traktor entstand Totalschaden. Das Güllefass blieb unbeschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Löningen - Brand eines PKW

Am Montag, den 10. Mai 2021, geriet in einem privaten Waldstück im Duderstadter Weg aus bislang ungeklärter Ursache ein dort abgestellter PKW Opel Corsa eines 51-jährigen Löningers in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der PKW bereits in Vollbrand. PKW brannte vollständig aus. Er wurde aus brandschutztechnischen Gründen aus dem Waldstück entfernt. Die genaue Schadenshöhe liegt nicht vor. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Freiwillige Feuerwehr Löningen war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.

Lastrup - gemeinschädliche Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter besprühten in der Zeit zwischen Samstag, dem 08. Mai 2021, 16.00 Uhr, und Montag, dem 10. Mai 2021, 08.00 Uhr, im Lastruper Dorfpark insgesamt drei Sandsteinsäulen mit roter und weißer Farbe. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lastrup unter der Telefonnummer (0 44 72) 93 28 60 entgegen.

Lastrup - Sachbeschädigung an einem Grillunterstand

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Sonntag, den 08. Mai 2021, zwischen 21.30 und 21.50 Uhr, den Grillunterstand einer Siedlungsgemeinschaft in der Straße Auf dem Sande. Sie zerstörten zwei Außenlampen und insgesamt 14 Dachziegel. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lastrup unter der Telefonnummer (0 44 72) 93 28 60 entgegen.

Lindern - Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, den 10. Mai 2021, wurde gegen 17.20 Uhr ein 21-jähriger Mann aus Lindern in der Lastruper Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer seinen PKW unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt haben könnte. Ein Drogenvortest mittels Urinprobe verlief positiv, sodass dem Fahrer zusätzlich eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 10. Mai 2021, kam es in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 11.00 Uhr, auf einem Parkplatz in der Industriestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen in der Parkbucht abgestellten silbernen Skoda Octavia am vorderen rechten Stoßfänger. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (0 44 74) 93 94 20 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell