BPOL NRW: Zwei Erfolge im Minutentakt - Bundespolizeistreife stellt Einhandmesser und Betäubungsmittel sicher

Köln (ots)

Gleich zweimal hintereinander kontrollierten Bundespolizisten am Donnerstagabend (17. Dezember) am Bahnhof Köln Messe/Deutz die "richtigen" Personen.

Zunächst weckte ein junger Reisender auf dem Bahnsteig mit seinem auffälligen Verhalten das Interesse der Beamten. So versuchte er, nach Blick auf die Uniformierten, schnellen Schrittes an Ihnen vorbeizulaufen und wirkte sichtlich nervös. Auf Nachfrage händigte der 21-Jährige drei Verschlusstütchen mit Marihuana an die Bundespolizisten aus. Der Kölner erhielt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Bei einem anderen 21-Jährigen stellte die Streife der Bundespolizei nur 10 Minuten später ein Einhandmesser sicher. Nach Hinweis durch einen Reisenden trafen die Beamten in der Personenunterführung auf einen jungen Mann, der ein Messerholster gut sichtbar am Gürtel trug. Bei dem, nach seinen Angaben, "Rettungsmesser" handelte es sich um ein Messer mit der Vorrichtung zum einhändigen Öffnen. Dieses übergab der Kölner aus freien Stücken an die Beamten. Nach Sicherstellung belehrten die Einsatzkräfte den Mann über den ordnungswidrigen Verstoß gegen das Waffengesetz und fertigten eine Anzeige.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen durften die jungen Männer ihren Reiseweg fortsetzen.

