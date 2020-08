Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bundespolizei vollstreckt im Hauptbahnhof drei Haftbefehle

Frankfurt am Main (ots)

Am vergangenen Wochenende konnten Beamte der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof drei Männer festnehmen, die von verschiedenen Staatsanwaltschaften mit Haftbefehlen gesucht wurden. Am Samstagabend war es ein 33-jähriger Mann der den Beamten gegen 22 Uhr als erstes ins Netz ging. Bei einer Routinekontrolle stellte sich heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder wegen Diebstahl und Hehlerei gesucht wurde. Am frühen Sonntagmorgen folgten dann ein 23-jähriger Mann, den die Staatsanwaltschaft Hannover wegen Diebstahl suchte und wenig später ein 54-Jähriger gegen den die Staatsanwaltschaft Offenbach am Main wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz einen Haftbefehl erwirkt hatte. Außer dem 23-Jährigen, der den bestehenden Haftbefehl gegen Zahlung von 1365 Euro abwenden konnte, ging es für die beiden Anderen direkt in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Preungesheim.

