POL-UL: (BC) Attenweiler - Radlader kippt

Verletzungen zog sich ein 23-Jähriger am Montag bei Attenweiler zu.

Ulm (ots)

Gegen 19 Uhr lud ein Arbeiter mit einem Radlader in der Friedhofstraße Mist auf einen Anhänger. Dabei kippte das Fahrzeug mit der halbvollen Mistschaufel auf die Seite. Der 23-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Der Sachschaden an dem Fahrzeug blieb gering.

+++++0448501

