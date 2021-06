Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannte wüten in Kellergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag 23.00 Uhr und Mittwoch 07.00 Uhr wüteten noch unbekannte Täter im Kellergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in der Ziegelstraße in Sindelfingen. Vermutlich gelangten sie über die offenstehende Eingangstür in das Gebäude und begaben sich anschließend ins Untergeschoss, wo sie insgesamt drei Kellerabteile aufbrachen. Zwei der Räume werden durch Geschäftsinhaber genutzt, während der dritte zu einer Wohnung gehört. In einem der geschäftlich genutzten Räume drehten die Unbekannten eine Dusche auf, so dass der Raum unter Wasser stand. Im zweiten verschütteten sie vermutlich mehrere Flaschen eines Reinigers. Außerdem gossen sie Reiniger in eine Tiefkühltruhe, in der Lebensmittel lagerten. Aus dem durch einen Bewohner genutzten Raum stahlen die Täter Kleidung. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 250 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

