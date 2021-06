Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Acht Verletzte nach Reizgaseinsatz in Schulsporthalle

Ludwigsburg (ots)

Nach dem Sportunterricht in einer Sporthalle des Murkenbach-Schulzentrums hat ein 15-jähriger Jugendlicher am Mittwoch gegen12:35 Uhr aus noch ungeklärten Beweggründen in einer Jungen-Umkleide Reizgas versprüht. Dies führte dazu, dass sich bei mehreren Schülern Reizungen der Augen und Atemwege einstellten. Der daraufhin alarmierte Rettungsdienst schickte ein Großaufgebot an Einsatzkräften zum Schulzentrum. Die Polizei sperrte den Murkenbachweg für den Rettungseinsatz ab. Während die Feuerwehr den Umkleidebereich und die Sporthalle belüftete, wurden die betroffenen Schüler zunächst vor Ort erstversorgt. Insgesamt acht Leichtverletzte, darunter sieben Jungen und ein Mädchen, wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ermittelt gegen den 15-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Reizgas wurde in einem Abwassergulli aufgefunden und sichergestellt. Der Jugendliche hatte es dort entsorgt, die Beamten aber an die Stelle geführt.

