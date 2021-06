Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mercedes angefahren

Ludwigsburg (ots)

In der Kaufland-Tiefgarage in der Friedrichstraße hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch zwischen 08:25 und 09:40 Uhr einen Mercedes angefahren und am linken Heckbereich beschädigt. Trotz eines angerichteten Schadens von etwa 2.000 Euro machte er sich anschließend aus dem Staub. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell