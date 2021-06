Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Unfallflucht im Bereich der Autobahnanschlussstelle

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Montag gegen 16.15 Uhr im Bereich der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Feuerbach in Fahrtrichtung Heilbronn ereignete, sucht das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, noch Zeugen. Ein 35 Jahre alter VW-Lenker, der aus Richtung Ditzingen kam, wollte auf die Bundesautobahn 81 auffahren und bog hierzu von der Bundesstraße 295 nach rechts in Richtung der Auffahrt ab. Links neben ihm befand sich ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der in die gleiche Richtung unterwegs war. Kurz nach der dortigen Ampel wollte der Unbekannte wohl auf die rechte Fahrspur wechseln. Vermutlich übersah er hierbei den VW und prallte gegen den PKW. Ohne sich anschließend um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte, der einen weißen Transporter mit blauer Aufschrift lenkte, davon. Am VW entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

