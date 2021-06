Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen - Heimerdingen: Unfall bei Starkregen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag ereignete sich auf der Kreisstraße 1653 zwischen Rutesheim und Heimerdingen ein Unfall, bei dem ein Sachschaden von rund 6.000 Euro entstand. Ein 19 Jahre alter Ford-Fahrer kam vermutlich aufgrund Starkregens und nicht an die Witterungsbedingungen angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der Unbekannte überfuhr zwei Leitpfosten und touchierte ein Verkehrszeichen. Der Ford war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

