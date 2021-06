Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Handtasche aus Auto gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Wanderparkplatz an der Kreisstraße 1633 zwischen der L 1107 und Freudental hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 17:10 und 17:55 Uhr eine Seitenscheibe an einem geparkten Opel eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine Damenhandtasche entwendet. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell