POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Baum in Brand gesetzt

Am Waldrand neben dem Grillplatz "Eselshütte" haben Unbekannte am Dienstag einen morschen Baum in Brand gesetzt. Mitarbeiter des Gartenbauamtes entdeckten gegen 14:30 Uhr Rauchentwicklung im dortigen Bereich und verständigten die Feuerwehr. Die Bietigheimer Wehr war mit sieben Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand schnell gelöscht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

