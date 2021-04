Polizei Bochum

POL-BO: Polizei warnt vor Taschendiebstählen in Bochum

Bochum (ots)

Eine 82-jährige Bochumerin ist in Langendreer Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Die Polizei warnt vor der Masche.

Am Samstag, 24. April, war die Seniorin zwischen 12.30 und 13 Uhr in einem Supermarkt an der Alten Bahnhofstraße einkaufen. In dieser Zeit entwendete ein unbekannter Täter ihre Geldbörse.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8210 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Hinweise.

In den vergangenen Wochen haben sich ähnliche Vorfälle in Langendreer, Gerthe und Werne ereignet. Die Polizei rät daher: Augen auf und Tasche zu. Versuchen Sie, Ihre Geldbörse möglichst nah am Körper zu tragen und bleiben Sie stets wachsam. Weitere Tipps finden Sie hier: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

