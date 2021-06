Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Mercedes angefahren und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Frauenstraße hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag zwischen 10:00 und 10:45 Uhr einen Mercedes anagefahren und dabei am vorderen rechten Kotflügel und an der Beifahrertür Sachschaden von etwa 2.000 Euro angerichtet. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, bittet um Hinweise.

