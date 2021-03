Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.03.2021, zwischen 08.30 Uhr und 13.30 Uhr, wurde ein weißer VW Bus, in Waldkirch, Höhe der Schusterstrasse 16, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer gestreift. Am VW Bus, welcher ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt war, entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681/4074-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell