Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: Rauchentwicklung führt zu Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt zehn Fahrzeuge und 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Sindelfingen, Darmsheim, Dagersheim und Maichingen rückten am Dienstag gegen 08.40 Uhr in die Dagersheimer Straße in Darmsheim aus. Eine Anwohnerin hatte schwarzen Qualm bemerkt, der aus dem Kamin eines Mehrfamilienhauses austrat, und die Feuerwehr verständigt. Da niemand öffnete, musste die Feuerwehr die Eingangstür sowie die Türen zu den beiden Wohnungen gewaltsam öffnen. Es stellte sich heraus, dass sich niemand im Haus aufhielt. Die Rauchentwicklung entstand vermutlich aufgrund eines technischen Defekt in der Heizungsanlage. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Während der Einsatzmaßnahmen war die Dagersheimer Straße im Bereich des Einsatzortes bis gegen 10.30 Uhr voll gesperrt.

