Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Cabrioverdeck aufgeschlitzt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 19.00 Uhr und Montag 19.00 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Täter Zutritt in eine Tiefgarage in der Jägerstraße in Kornwestheim. Dort schlitzte er das Verdeck eines Mercedes auf und stahl einen dreistelligen Bargeldbetrag, eine Brille, eine Jacke und einen Führerschein. Der Wert des Diebesguts wurde auf etwa 550 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang zu einem gleichgelagerten Fall, der von Donnerstag auf Freitag in der nahegelegenen Johannes-Brahms-Straße verübt wurde (wir berichteten am Freitag, 18.06.2021). Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, sucht weiterhin Zeugen.

