Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Alfa Romeo angefahren

Nordhorn (ots)

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ist es an der Monikastraße, Ecke Tilsiter Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein schwarzer Alfa Romeo 156, welcher am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung "Blanke-Kreisel" abgestellt war, angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 mit der Polizei Nordhorn in Verbindung zu setzen.

