Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfall auf B70

Meppen (ots)

Am Freitagmittag ist es auf der B 70 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Kurz vor der Abfahrt Osterbrock aus Richtung Meppen kommend, wollte der Fahrer eines VW Polo gegen kurz vor 13 Uhr einen vor ihm fahrenden Mercedes und den davor fahrenden Lkw überholen. Als sich der Polo auf Höhe des Mercedes befand, scherte dieser zum Überholen aus. Um einen seitlichen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Polofahrer nach links auf den Grünstreifen aus. Hierbei kollidierte er mit einem Leitpfosten. Es entstand nicht unerheblicher Schaden am Auto. Der Mercedesfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Lingen fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter (05931)9490 mit der Polizei Meppen in Verbindung zu setzen.

