Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Handrup - 60-Jähriger bei Unfall verstorben

Handrup (ots)

Am Montagmittag ist es auf der B402 zwischen Wettrup und Haselünne zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 60-jähriger Mann aus Sögel war gegen 13 Uhr mit seinem VW Tiguan in Richtung Wettrup unterwegs. In Höhe der Penninghuser Straße verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die B402 war für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten über mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell