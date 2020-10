Polizei Essen

POL-E: Essen: Trickdieb macht als angeblicher Wasserwerker Beute

Essen (ots)

Ein Trickdieb machte Freitagmittag (23. Oktober) als angeblicher Wasserwerker Beute im Essener Stadtteil Rüttenscheid.

Auf der Goethestraße schellte gegen 15 Uhr ein Mann bei einem älteren Herrn an. Der Unbekannte gaukelte dem Rentner vor, von den Wasserwerken zu sein. Er müsse jetzt den Wasserdruck überprüfen. Der Senior hörte auf den Mann und ließ ihn in seine Wohnung. Dort verwickelte ihn der Kriminelle in ein Gespräch. In der Zwischenzeit scheint ein Komplize die Wohnung durchsucht zu haben. Erst als der falsche Handwerker über alle Berge war, fand der Rentner ein aufgebrochenes Schmuckkästchen vor. Die Wertgegenstände waren nicht mehr da.

Der 82-Jährige beschrieb einen der Täter wie folgt: Er soll Deutscher, zirka 30 bis 35 Jahre alt und ungefähr 1,75 Meter groß sein. Er hat eine kräftige Statur sowie schwarze, kurze Haare mit einem Scheitel. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke.

Zeugen bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. / MUe.

