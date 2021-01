Polizei Düren

POL-DN: Verschiedene Örtlichkeiten waren in den letzten Tagen Ziel von Einbrechern.

Jülich/Inden (ots)

So versuchten Unbekannte zwischen Samstag (23.01.2021) und Dienstag (26.01.2021) in ein Ladenlokal in der Straße "An der Vogelstange" einzubrechen. Als die Inhaberin am Dienstag bei dem derzeit geschlossenen Geschäft nach dem Rechten schaute, stellte sie fest, dass jemand versucht hatte, die Schaufensterscheibe einzuschlagen. Außerdem befanden sich an der Eingangstür diverse Hebelspuren. In den Laden konnten der oder die Täter jedoch nicht gelangen.

Im gleichen Tatzeitraum öffneten Unbekannte die Tür eines Abstellraumes, der an ein Gartenhaus in einer Kleingartenanlage in der Linnicher Straße angebaut ist. Nach ersten Feststellungen wurden verschiedene Werkzeuge entwendet. Der Versuch, auch in das Gartenhaus einzubrechen, misslang.

Ein Industriegelände an der Industriestraße im Gewerbegebiet Inden-Pier war in der Nacht zu Mittwoch Ziel eines Einbrechers. Gegen 00:25 Uhr wurde auf dem Gelände eines Verwerters der Alarm ausgelöst. Die wenig später eintreffenden Beamten durchsuchten dieses auch mit Unterstützung eines Diensthundes. Ein Tatverdächtiger konnte nicht mehr angetroffen werden. Am dortigen Bürocontainer blieben Taschen zurück, die bereits mit Beute gefüllt waren. Eine weitere Fahndung im Umfeld verlief negativ.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell