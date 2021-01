Polizei Düren

POL-DN: Gestohlene Räder suchen ihre rechtmäßigen Eigentümer

Düren (ots)

In den letzten Tagen stellte die Polizei insgesamt fünfzehn gestohlene Fahrräder sicher. Die Räder können nach Rücksprache mit dem sachbearbeitenden Beamten und Vorzeigen eines Eigentumsnachweises abgeholt werden.

Am Mittwoch der vergangenen Woche meldeten Zeugen der Polizei, dass im Keller eines Wohnhauses in der Lessingstraße eine größere Anzahl von Fahrrädern gelagert werden würde. Bei Nachschau durch eine Streifenwagenbesatzung erhärtete sich schnell der Verdacht, dass es sich bei den vierzehn aufgefunden Rädern um Diebesgut handeln könnte. Zudem ist der Mieter des Kellers bereits polizeibekannt. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen des Verdachts auf einen besonders schweren Fall von Fahrraddiebstahl gefertigt. Die gefunden Räder wurden sichergestellt. Zwei davon, so stellte sich nach ersten Ermittlungen heraus, waren als gestohlen gemeldet und konnten Ihrem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.

Am Freitag letzter Woche fiel den Beamten bei einer Personenkontrolle am Rudolf-Schock-Platz ein hochwertiges E-Bike auf. Der Kontrollierte machte zur Herkunft des Rades mehrmals unterschiedliche Angaben, so dass auch hier bei den Beamten der Eindruck entstand, das Fahrrad könne entwendet worden sein. Es wurde ebenfalls sichergestellt, gegen den Beschuldigten wurde eine Anzeige gefertigt.

Die 13 Räder können nach Rücksprache mit dem sachbearbeitenden Beamten unter der 02421 949-8518 oder außerhalb der Bürozeiten unter 02421 949-6425 und nach Vorzeigen eines Eigentumsnachweis bei der Polizei Düren abgeholt werden.

Bilder finden Sie auch auf unserer Internetseite unter: https://dueren.polizei.nrw/artikel/vermissen-sie-ihr-fahrrad Die Polizei rät: Sollte Ihnen Ihr Rad gestohlen werden, melden Sie dies in jedem Fall der Polizei und erstatten Sie Anzeige. Nur so kann Ihnen Ihr Rad im Falle eines Fahndungstreffers wieder ausgehändigt werden.

Erstellen Sie sich für Ihr Rad einen Fahrradpass (diesen bekommen Sie bei Ihrem Fahrradhändler oder als kostenlose App oder Online zum Ausdrucken), der die Rahmennummer, gegebenenfalls die Codierung, ein Bild des Rades sowie Ihre persönlichen Daten enthält. Im Falle eines Diebstahls haben Sie so alle wichtigen Informationen zur Hand.

