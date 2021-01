Polizei Düren

POL-DN: Geflüchtet - Autofahrer und Beifahrer entziehen sich einer Polizeikontrolle

Düren (ots)

Am Sonntag flüchteten ein Autofahrer und sein Beifahrer vor einer Streifenwagenbesatzung. Ihr Fahrzeug ließen sie dabei zurück, nachdem es durch einen Verkehrsunfall stark beschädigt wurde. Die Polizisten sicherten Hinweise auf die Insassen und leiteten Ermittlungen ein.

Gegen 19:00 Uhr entschlossen sich zwei Polizisten auf der Veldener Straße, ein Auto zu kontrollieren, das Ihnen während ihrer Schicht zum wiederholten Male begegnet und aufgefallen war. Um den Wagen anzuhalten wendeten die Polizisten und setzten sich hinter das dunkle Auto, welches in Fahrtrichtung Birkesdorf fuhr und gaben ein deutliches Signal zum Anhalten. Jedoch beschleunigte das Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen auf eine hohe Geschwindigkeit und versuchte in Richtung Birkesdorf zu flüchten. Plötzlich jedoch bogen die Flüchtenden von der Veldener Straße nach links auf das Gelände einer Firma ab. Dort kamen sie auf glatter Fahrbahn von der Straße ab, rammten einen Bordstein und wurden zurück auf die Zufahrt geschleudert. Ihr Fahrzeug wurde dabei so stark beschädigt, dass es ihnen nicht möglich war ihre Fahrt fortzusetzen. Doch damit war die Flucht nicht beendet. Zu Fuß rannten die beiden über das Firmengelände, durchdrangen Gestrüpp und sprangen dann circa zwei Meter tief in einen Bach, den sie durchquerten. Danach ging es, verfolgt durch einen der beiden Polizisten weiter über die Straße "Kömpchen" in Richtung Berta-Timmermann-Straße. Hier musste der der Beamte die Verfolgung abbrechen.

Im völlig demolierten Auto fanden die Polizisten Dokumente, die erste Rückschlüsse auf die Identität der beiden männlichen Insassen zuließen. Ebenfalls ist das Kennzeichen des Wagens bereits polizeilich erfasst. Ermittlungen zur Identifizierung der beiden Insassen wurden eingeleitet. Dem Fahrer wird Fahrerflucht und die Verursachung eines Verkehrsunfalls zur Last gelegt. Ihre rücksichtlose Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Dürener Stadtgebiet wertet die Polizei als verbotenes Kraftfahrzeugrennen.

