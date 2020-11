Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Leicht verletzter Fahrradfahrer

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Montagmorgen fuhr ein 60-jähriger Recklinghäuser gegen 05:20 Uhr auf der Wanner Straße in westlicher Richtung. In Höhe der Einmündung Cranger Straße bog er nach links ab und stieß dabei mit einem 25-jährigen Fahrradfahrer aus Bochum zusammen. Der Radfahrer fuhr in der gleichen Richtung auf einem Radweg für beide Richtungen. Der 25-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen transportierte in ins Krankenhaus.

Der Sachschaden beträgt etwa 650 Euro.

