Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, 52-Jährige schwer verletzt

IbbenbürenIbbenbüren (ots)

Auf der Sankt-Josef-Straße auf Höhe der Straße Junkendiek in Schierloh hat sich am Dienstag (24.11.2020) gegen 09.48 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 52-jährige Autofahrerin aus Ibbenbüren schwer verletzt wurde. Eine 61-jährige Ibbenbürenerin fuhr mit ihrem schwarzen Hyundai auf der Sankt-Josef-Straße in Richtung A 30. Als sie bemerkte, dass der vor ihr liegende Kreisverkehr gesperrt war, bog sie nach rechts in die Straße Junkendiek ab. In der Straßeneinmündung wendete sie und fuhr zurück auf die Sankt-Josef-Straße. Dabei achtete sie ersten Erkenntnissen zufolge nicht auf den rückwärtigen Verkehr beziehungsweise auf den Verkehr, der von links kam. Die 52-jährige Ibbenbürenerin konnte nicht mehr ausweichen und fuhr mit ihrem blauen Ford in die linke Seite des Hyundai. Der Ford kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Dadurch wurde der dort geparkte Pkw eines Unbeteiligten beschädigt. Bei dem Unfall erlitt die 52-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein Klinikum gebracht werden. Die 61-jährige wurde leicht verletzt und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell