Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Zigarettenautomat aufgebrochen

LienenLienen (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Montag (23.11.2020) und Dienstag (24.11.2020) in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 05.05 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Iburger Straße aufgebrochen. Sie hebelten den Automaten, der an der Wand eines Mehrfamilienhauses/Eiscafés hängt, mit einem unbekannten Werkzeug auf. Der Automat war mit dem Hinweis "vorübergehend nicht in Betrieb, kein Geld - keine Ware" gekennzeichnet. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass sich Ware oder Geld darin befanden. Der Sachschaden des Aufbruchs beläuft sich schätzungsweise auf rund 500 Euro. Laut den Angaben einer Zeugin hatte es am 03.11.2020 an der Stelle bereits einen versuchten Aufbruch am Zigarettenautomaten gegeben. Die Polizei in Lengerich bittet Zeugen um Hinweise unter 05481/9337-4515.

