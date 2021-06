Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Unbekannter durchsucht Fahrzeuge

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag trieb ein noch unbekannter Täter in der Martin-Luther-Straße, der Cannstatter Straße und der Hegelstraße in Aldingen sein Unwesen. Auf noch unbekannte Weise gelang es dem Täter sich Zugang zum Innenraum dreier PKW zu verschaffen. In der Martin-Luther-Straße öffnete er einen Renault Kangoo, in der Cannstatter Straße einen Ford Ranger und in der Hegelstraße einen Porsche Macan. Alle drei PKW wurden durchsucht. Aus den Fahrzeugen stahl der Unbekannte einen Schlüssel, ein älteres Handy und einen Fahrzeugschein. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146 28082-0, in Verbindung zu setzen.

