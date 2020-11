Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Portemonnaie aus Handtasche gestohlen

BückeburgBückeburg (ots)

Einer 62jährigen Bückeburgerin ist gestern gg. 11.30 Uhr als Kundin in einem Supermarkt an der Hannoverschen Straße in Bückeburg ihr Portemonnaie aus der Umhängetasche entwendet worden.

Die Geschädigte erklärte bei der Anzeigeerstattung, dass sie die Tasche am Körper trug und ein unbekannter Täter es schaffte den Magnetverschluss zu öffnen, um unbemerkt die Geldbörse zu entnehmen.

In dem gestohlenen Portemonnaie befanden sich neben dem Bargeld diverse wichtige Ausweiskarten und Fahrzeugbescheinigungen.

