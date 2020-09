Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht in Hilders - Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Hilders - Am Dienstagmorgen (15.09.) parkte der Geschädigte gegen 06:50 Uhr seinen roten PKW Kombi auf dem Parkstreifen vor einem Lebensmittelmarkt in der Thüringer Straße. Gegen 19:30 Uhr stellte der Geschädigte fest, dass das Fahrzeug am vorderen linken Kotflügel beschädigt wurde. Vermutlich hat ein anderes Fahrzeug beim Rangieren oder Vorbeifahren den geparkten PKW touchiert und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Hilders unter der Telefonnummer 06681 / 96120 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

