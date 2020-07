Polizei Düsseldorf

POL-D: Mönchengladbach - A 61 Richtung Venlo - Verkehrsunfall - Motorrad prallt gegen Lkw - 34-jähriger Fahrer verstirbt an Unfallörtlichkeit

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 19. Juli 2020, 18.24 Uhr

Ein 34-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden prallte gestern Abend bei Mönchengladbach, auf der A 61 in Höhe der Anschlussstelle Güdderath, auf einen Sattelzug. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Fahrer des Sattelzuges, ein 52-Jähriger aus Bulgarien, auf dem mittleren Fahrstreifen Richtung Venlo, um zu überholen. Hinter dem Sattelzug folgten ein weiterer Unfallzeuge auf seinem Motorrad und danach der 34-Jährige. Der Zeuge erkannte den LKW und wechselte auf den linken Fahrstreifen. Der hinter dem Zeugen fahrende 34-Jährige beschleunigte und nahm offenkundig den vor ihm fahrenden Sattelzug nicht mehr rechtzeitig wahr. Auch eine Vollbremsung konnte den Aufprall auf den vorausfahrenden Sattelzug nicht mehr verhindern. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und Rettungskräfte verstarb der Niederländer noch an der Unfallstelle. Die Sperrung der A61 dauerte bis gegen 22.00 Uhr an. Der Verkehr staute sich zeitweilig bis auf drei Kilometer hinter der Unfallstelle zurück.

