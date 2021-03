Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gesuchter hinter Rigipswand versteckt

Gronau (ots)

Die Rollläden hat ein mit Haftbefahl gesuchter Gronauer heruntergelassen, als Zivilfahnder am Freitagabend vor seinem Haus in Gronau erschienen. Neben dem Gesuchten waren noch weitere, mit Renovierungsarbeiten beauftragte Personen in dem Haus an der Losserstraße. Als die Beamten das Haus betraten und nach dem Mann durchsuchten, mussten sie genau hinsehen, um den Haftbefehl vollstrecken zu können. Hinter einer Rigipswand im Dachgeschoss hatte er sich versteckt beziehungsweise verstecken lassen. Alle Mühen des Gronauers und seiner "Gehilfen" waren vergeblich: Es folgte die Festnahme. Zudem fanden die Beamten eine erlaubnispflichtige Langwaffe im Haus. Da der Festgenommene keine Berechtigungen dafür hatte, stellten die Beamten das Gewehr sicher.

