Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auto fällt auf Mann

Gronau (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 25-Jähriger am Sonntagnachmittag bei Reparaturarbeiten an einem Auto auf der August-Hahn-Straße in Gronau erlitten. Der Gronauer hatte einen Notwagenheber genutzt, um unter das zu reparierende Fahrzeug zu gelangen. Bei den Arbeiten gab die Hebekonstruktion nach und klemmte den Mann zwischen dem gepflasterten Boden und Wagen ein. Durch Klopfen konnte er noch auf sich aufmerksam machen. Den Gronauer barg die Feuerwehr mittels Hydraulikkissen. Der Rettungsdienst brachte den Schwerstverletzten in ein Krankenhaus nach Enschede.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell