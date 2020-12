Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Pedelec gestohlen

FürstenauFürstenau (ots)

Ein Pedelec der Marke Haibike, Modell SDURO, entwendeten Unbekannte am Samstagmittag vom Parkplatz eines Discounters an der Fröhlkingstraße. Der oder die Täter machten sich zwischen 12 und 12.15 Uhr am Schloss des Fahrrades zu schaffen und nahmen es anschließend mit. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein 28-Zoll-Trekkingrad mit einem schwarzen Rahmen und gelber Aufschrift. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Fürstenau entgegen, Telefon 05901/961480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073 o. 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell