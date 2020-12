Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage: Unfallflucht mit weißem VW Caddy- Zeugen gesucht

MenslageMenslage (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich vermutlich in der Nacht zu Montag im Nordkreis ereignet hat und sucht hierzu noch den Unfallort sowie Zeugen des Geschehens. Anwohner des Wieruper Weges hatten gegen 23.10 Uhr einen weißen VW Caddy mit Cloppenburger Kennzeichen bemerkt. Der Wagen stand mit laufendem Motor an der Straße, und auf dem Fahrersitz saß regungslos ein jüngerer Mann. In dem Glauben, dass es sich um einen Krankheitsfall handelte, informierten sie den Rettungsdienst und die Polizei. Es stellte sich in der Folge heraus, dass der mutmaßliche Fahrer des Autos zwar stark alkoholsiert, aber ansonsten wohlauf und im Wagen eingeschlafen war. Der Wagen wies im Frontbereich einen frischen Unfallschaden auf, der bislang aber keinem gemeldeten Verkehrsunfall zugeordnet werden konnte. Dem mutmaßlichen 34-jährigen Fahrer des weißen VW Caddy wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Blutprobe entnommen. Wer Hinweise zur Fahrtstrecke des Autos geben, oder den Wagen mit einem Verkehrsunfall in Zusammenhang bringen kann, meldet sich bitte bei der Bersenbrücker Polizei. Telefon: 05439-9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell